【モデルプレス＝2026/03/30】元Juice＝Juiceの稲場愛香が3月28日、自身のInstagramを更新。深いスリットの入った衣装ショットを公開した。【写真】28歳元アイドル「スタイル抜群」美脚大胆披露◆稲場愛香、深いスリットから美脚見せ稲場は「神戸ハーバーランドでのリリイベありがとうございました 2公演ともたくさんの方が来てくださって本当に嬉しかったです！！ソロになって、こんなに沢山の方に足を運んでもらえるって本当に当