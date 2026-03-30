県職員「酒気帯び運転」と「親睦会費約110万円を私的流用」で懲戒処分 県は、酒気帯び運転をした職員と、職場の親睦会費およそ110万円を私的に流用した職員を、いずれも停職6か月の懲戒処分にしました。 30日付けで懲戒処分を受けたのは、大島支庁の60代の男性会計年度任用職員と、鹿児島地域振興局の20代の男性一般職員です。勤務後に車の中で酒 自宅に帰る途中に運転して事故 県によりますと、大島支庁の60代男性職員は先月上