衆院解散と衆院選の影響で延期されていた立憲民主党の党大会が2026年3月29日、東京・永田町の党本部で開かれ、26年度の活動方針案を採択した。立憲と公明党の衆院議員が離党して結成された中道改革連合との合流が懸案だが、中道の衆院選惨敗を受けて足踏み状態が続く。活動方針案では、27年春の統一地方選では独自候補を擁立する方針が盛り込まれた。さらに、原案では、統一地方選後の「2027年6月」に合流の是非を判断するとしてい