三豊市に住む原告の川田有希さん(左)と田中昭全さん(右)と愛犬・つぶ 同性同士の結婚を認めないのは「憲法違反」として全国の同性カップルらが国を訴えた裁判が、最高裁判所の大法廷で審理されることになりました。香川県在住の原告は記者会見で「真っ当な判断を願う」と述べました。 三豊市に住む田中昭全さん（48）と川田有希さん（40）ら同性カップルらが、2019年以降、全国5つの裁判所で6件の訴訟を起こしています。