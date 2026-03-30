ＥＣＢ調査トランプ関税、米国の消費者と輸入業者が最も苦しんでいる ECBは最新の経済報告において、トランプ政権による米国関税から最も大きな打撃を受けているのはどの当事者であるかを分析した。 関税のコストが「主に国内の輸入業者と消費者に降りかかっている」と指摘。 現在、米国の消費者が関税負担の約3分の1を担っている。 もし関税がより長期にわたって維持されるのであれば、そのコストはさらに増大する。 も