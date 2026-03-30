30日夕方、安曇野市明科の山林で火事があり現在も、消火活動が行われています。たき火の火が燃え広がったとみられています。リポート「安曇野市明科七貴の山火事の現場です。この辺り果樹園でしょうか、畑が広がっていて、その奥から白い煙が上がっています。炎も確認できます。消防が現在消火活動を行っています。」午後4時ごろ安曇野市明科七貴の山林で「たき火が延焼して白い煙が上がっている」と、山林の所有者から消防