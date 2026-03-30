テレビ朝日の森山みなみアナウンサーが３０日に自身のインスタグラムを更新。同期の田原萌々アナウンサーとのツーショットを公開した。「感謝と、新たな門出を心から応援して寂しくなるけど、朝番組で輝く姿を見られるので苦手な早起きもすっきり起きられそうです！笑ラブ！」とテレビ朝日系「スーパーＪチャンネル」を卒業することとなった田原アナへ労いの言葉をつづり、ツーショットを披露した。さらに「Ｊチャンネルで