プロボクシングの東洋太平洋スーパーライト級王者堀池空希（２４）＝横浜光＝が５月６日に東京・後楽園ホールで行われる「ＤＹＮＡＭＩＣＧＬＯＶＥｏｎＵ―ＮＥＸＴＶｏｌ４３」で同級１４位レイモンド・ヤノング（３２）＝フィリピン＝との初防衛戦に臨むことが３０日、発表された。堀池は今年１月、韓国・ソウルでキム・ジュヨン（韓国）を２―０判定で下し、プロ７戦目で王座を獲得した。また、日本同級４位の渡来