歌手の倖田來未（４３）が第２子を妊娠したことが３０日、公式サイトで発表された。同サイトは「現在は、母子ともに健やかに過ごしております」と説明した。 同サイトによると、所属事務所と倖田が、今後の活動について協議を重ねた結果、母子の健康と安全を最優先に考え、６月から予定していた全国ツアーの開催延期、出演を予定していた各イベントへの出演を辞退することを決断した。同サイトは「公演を心待ちにしてくださっ