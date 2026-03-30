■これまでのあらすじ同期の中では順調の課長職にいる斗真だが、社内の圧倒的エースであり、部長である妻とくらべると足元にも及ばない。その格差をしんどいと思うと斗真に寄り添い、妻でさえわかってくれない斗真の気持ちを理解してくれている部下の深山乙葉。斗真は彼女に癒しを感じるようになっていた。【浅田斗真 Side Story】仕事帰りに、深山さんに誘われて映画館へ。久しぶりに観た映画はとても楽しく、映画館を出てからも