日本一奪回を目指す立命大・女子ホッケー部の丸山にこ（政策科学部・３年）が、２年ぶりの学生タイトル独占と、女子日本代表チーム「さくらジャパン」で不動のエースの座を狙う。昨年はあと一歩で取れなかった学生日本一の座。この春から主将を務める丸山のリーダーシップと、持ち前のチームワークの良さで、今年は栄冠を奪い返す。凛々（りり）しい表情で、言葉を絞り出すように力強く宣言した。「今年は本当に懸けている。勝ち