メッセージを策定した国家公務員でつくる省庁横断のチームの職員ら＝30日午後、東京都港区の人事院若手や中堅の国家公務員でつくる省庁横断のチームが30日、仕事の魅力をひと言で伝えるメッセージ「国のミライをつくる、唯一無二の挑戦がある」を公表した。今後、学生に向けたPRなどに活用。長時間労働などマイナスイメージを払拭して、低迷する志願者の増加につなげる。魅力を掘り下げるため「守るべき日常を守り、新しい日常