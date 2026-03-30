たくろう、カベポスター、ツートライブ、セルライトスパら大阪を拠点に活動していたお笑いコンビが、ついに4月から東京に進出！あの実力派コンビも同じく満を持して上京するが、ネガティブな性格のあの人は、後輩に心配されていて……!? 【TVer】「ギャルのお尻みたいな玉子！」東京進出目前のダブルヒガシ大東翔生、大阪・日本橋の“しゅんでる絶品おでん”に大喜び あの実力派コンビとは、芸歴13年目のダブル