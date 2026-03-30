公開中のアニメ映画「劇場版『鬼滅（きめつ）の刃』無限城編第一章猗窩座（あかざ）再来」の興行収入が、４００億円を突破した。配給元のアニプレックスが３０日発表した。同作以外で４００億円を超えているのは、歴代興行収入１位の前作「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」（４０７・５億円、興行通信社調べ）のみで、２作続けての快挙となった。発表によると「猗窩座再来」は昨年７月１８日に公開され、今月２９日までの興