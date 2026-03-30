最新の全国映画動員ランキング（3月27日〜29日の3日間集計、興行通信社調べ）は、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が週末3日間で動員22万3000人、興行収入2億8400万円をあげ、5週連続で1位をキープした。累計成績は動員239万人、興収30億円を突破している。【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル2位も前週と変わらず『私がビーバーになる時』が続き、週末3日間で動員18万1000人、興収2億4000万円を記録。累計成績