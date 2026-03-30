あれ？ 数年先の話だと思っていた同居の話が動き出した!?あきらかにお義母さんの勘違いなのに、ハッキリ否定しない夫…そして「遺産相続を放棄する」と言い出したり、結婚式のときになにかを耳打ちしてきたりした義兄…この一家、なにか隠していることがあるのでは!?>>【まんが】義母の優しさは本物ですか？(ウーマンエキサイト編集部)