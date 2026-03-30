三井住友フィナンシャルグループ（ＦＧ）の中島達社長（６２）が、読売新聞のインタビューに応じた。今春に公表する２０２６年度から３か年の新たな経営計画を踏まえ、「いよいよ国内ビジネスでのトップと、世界で存在感を有するプレーヤーを本気で目指せるところにきた」との強い意気込みを示した。具体的には、世界標準の財務目標や個人総合金融サービス「オリーブ」の会員倍増を計画に盛り込み、国内外で事業成長を加速させる