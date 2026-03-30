名古屋市交通局が30日、Xの公式アカウントを更新。地下鉄名城線の増発を発表した。公式アカウントでは「4月6日（月）〜8日（水）に、また4月20日（月）〜22日（水）に#バンテリンドームナゴヤでライブが開催されることに伴い、名城線を増発します」と発表。続けて「栄駅から東山線で名古屋駅へ移動されるお客さまの増加が見込まれます混雑緩和のため、名古屋駅へのご移動は、久屋大通駅から桜通線をご利用ください」と呼びかけた