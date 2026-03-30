スーパーの「西友」は、2026年3月30日から4月2日までの期間を対象にしたチラシを公開中です。今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっているチラシからお得な商品をピックアップして紹介します。トマトは96円ペットボトル飲料の注目は、サントリー「伊右衛門」（600ml・83円）と「NOPE ギルティ炭酸」（600ml・96円）。ギルティ炭酸は3月24日発売の新商品で、完熟フルーツやスパイスなど、99種以上のフレーバーを掛け合わせた新炭