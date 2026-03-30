2026年3月30日時点、様々な地域で桜が満開を迎えています。そんな中、ファミリーマートは、商品開発担当者が「本当にお花見に持っていきたい」と厳選した"ファミマルお花見マストバイ商品"を3月25日に発表しました。おつまみやお菓子、ドリンクに加え、保冷剤代わりにもなる冷凍食品まで、屋外で便利に楽しめるラインアップが勢ぞろいしていますよ。手軽さ＆シェアしやすさが魅力！お花見向けラインアップ大盛！野菜スティック（明