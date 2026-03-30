【第21話1】 3月30日 公開 第21話1を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は3月30日、「妻か死か～敗戦国の女たち～」の第21話1をチャンピオンクロスで無料公開した。最新話となる第23話1も70コインにて公開されている。 第20話1では、シノワがデミオ王子どころか城ごと吹き飛ばせるレベルの魔法を放つ。しかし、王子は余裕の表情で……。 【最新話】 第23話1を読む 「妻か死