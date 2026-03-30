東京都、埼玉県、千葉県にあるスーパーマーケット「スーパーベルクス」は、週ごとにチラシを掲載しています。最新のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。チラシの売り出し期間は、2026年3月28日から4月3日までです。箱物アイスと106円の野菜に注目ベルクスといえば、日替わりセール。注目商品を紹介します。3月30日（月）・31日（火）の注目はアイス。30日は、ロッテ「レディーボーデン ミニカップ」（各120ml）