◆■不本意なシーズン…揺れる評価の中にあるモラントの現在地 今シーズンも順風満帆とは言い難い。モラントは左ひじの尺側側副靱帯（UCL）損傷により、残りシーズンを全休することが発表された。出場はわずか20試合にとどまり、平均19.5得点、8.1アシスト、3.3リバウンド。チームも現在11位と、プレーイン圏外に沈んでいる。 だが、そうした“見えやすいネガティブな印象”の外側で、背