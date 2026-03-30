武田と哲也が、「TWILIGHT」のライブ映像を本日3月30日に先行公開した。 （関連：武田と哲也は“ぽっと出の企画ユニット”ではないーーソウル・ファンクへのあふれる愛とセンス） 本映像は、4月3日19時よりLIVESHIPにて配信されるブルーノート東京公演『SOUL POWER presents “シルクの似合う夜 part8”』のライブ映像より先行公開されたもの。同会場の洗練されたシックな空間で奏でられる、武田と