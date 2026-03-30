去年（2025年）の秋に実施された岡山芸術交流の実行委員会総会が開かれ、来場者数・経済波及効果ともに過去最高だったことなどが発表されました。 【写真を見る】「岡山芸術交流」の来場者数・経済波及効果ともに過去最高「県全体では28億円」試算実行委員会が報告【岡山】 実行委員会が、来場者約2000人を対象に行ったアンケートの結果などを報告しました。去年の秋に開催された岡山芸術交流では、過去4回中最多となる