日銀が３０日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５９円７７～７８銭と前週末に比べ１７銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８３円７０～７４銭と同５１銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１４９７～９８ドルと同０．００２０ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS