リニア開通に向けて、工事が行なわれている名古屋駅周辺。地元商店街の皆さんが期待することとは？ 【写真を見る】リニア工事進む名古屋駅西側 商店街の期待は… ｢観光客が増えるのでは｣｢若い世代が増えたら活気づく｣ （西本明日華記者午前10時ごろ）「名古屋駅西側では、リニア開通に向け工事が進められており、きょうもクレーンなどによる作業が行われています」 リニアの走る未来に向かって、日々工事が行われている