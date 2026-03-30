森トラストは3月27日から4月5日まで、品川駅徒歩10分に位置する御殿山（ごてんやま）トラストシティにて、「御殿山さくらまつり2026」を開催します。■イベントテーマは「＃江戸レトロ」今年の御殿山さくらまつりのテーマは「＃江戸レトロ」江戸時代から続くさくらの名所「御殿山」でのお花見を盛り上げるため、江戸文化にちなんだコンテンツを用意しました。今年のメインコンテンツは、御殿山小学校の子どもたちが中心となって「