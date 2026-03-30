洋菓子ブランドのパティスリーストラスブールは4月2日、新店舗「パティスリーストラスブール港南台バーズ店」をオープンします。■看板商品のバウムクーヘンなどブランド代表商品を多数ラインナップ同店では、ブランドを代表する商品を多数ラインナップ。「バウムクーヘンREY」は、しっとりとした口当たりと素材の風味を最大限に引き出した看板商品で、贈答用としても活用できます。カット（303円）、1山（756円）、3山（1,890円）