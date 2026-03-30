フィッツコーポレーションは4月25日より、フレグランス ライフスタイル ブランドの「レールデュサボン」の「エアオアシス」ラインから、「アイスフレグランスウォーター スタートウィズ」を、全国のロフト、PLAZA、公式オンラインストア「FITS you. STORE」にて先行発売します。一般発売は5月23日。■ひんやりと透き通るような香り「エアオアシス フレグランスウォーター」は、低アルコール処方で揮発性をコントロールする製法を取