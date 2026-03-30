Nextorage株式会社は、4月3日（金）から開催されるAmazon「新生活セールFinal」に参加。セールに先駆け、3月31日（火）からの先行セールにも登場する。 CFexpress 4.0規格に対応したメモリーカード、SDXC UHS-IIカード、ポータブルSSDなどが最大17%OFF、プロジェクターやアダプターなどの映像関連機器が最大37%OFFとなる。 VPG800に対応したCFexpress 4.0 Type Aカ