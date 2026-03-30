侍ジャパンのWBC8強敗退を機に日本でNPBの「飛ばないボール問題」が再燃する一方で、韓国KBOでは逆に「ボールが飛びすぎる」として話題となっている。【写真】美女タレントの直視できない“開脚”！韓国プロ野球始球式そんななか、韓国野球委員会が3月30日、KBOの公式試合球に関する第1次随時検査の結果を発表した。今回の検査は、KBOの公式試合球であるスカイラインスポーツ社の「AAK-100」から5ダースのサンプルを各球場で無作為