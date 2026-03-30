森保ジャパンは現地３月31日、国際親善試合でイングランド代表と敵地ウェンブリーで対戦する。大注目の一戦を前に、SNS上であるデータが注目を集めている。日本は2018年のロシアW杯の決勝トーナメント１回戦で、ベルギーに敗れたのを最後に、欧州勢相手に無敗を継続しているというデータだ。カタールW杯では同じくラウンド16でクロアチアに屈したものの、PK戦の末の結果であるため、公式記録上は「引き分け」。そのため、カ