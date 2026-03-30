現地時間３月28日、ハムデン・パークでのスコットランド代表戦。１−０と勝利した日本代表は“ふたつの顔”を見せた。ひとつは主力を大量投入した62分までの顔、もうひとつはそれ以降の顔だ。代表経験の浅いスタメン組が見せたパフォーマンスは及第点も無得点という点で課題を残した。対して、堂安律、三笘薫、伊東純也、上田綺世ら常連組は連係もよく安定したプレーでゴールを奪取した。今の主力メンバーはおそらくワール