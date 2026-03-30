2月9日、ソニーはBlu-ray Discレコーダー（以下、BDレコーダー）全機種の出荷終了を発表した。現行製品は2月以降順次出荷を終了、後継機種は投入しない。一方、再生専用のBDプレーヤーの生産・販売は継続するとしている。その後、バッファロー、エレコムが相次いでPC用外付けポータブルBDドライブ（以下、PC用BDドライブ）の出荷を終了すると発表した。具体的には、バッファローは2026年7月（予定）に現行のBDドライブ3シリー