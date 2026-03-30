最後に勝利したのは、２月28日の４節・福島戦。磐田はスコアレスで迎えたPK戦を５−３で制した。その後は黒星が並ぶ。５節・藤枝戦（１−１、5PK6）、６節・札幌戦（０−１）、７節・大宮戦（１−４）、８節・いわき戦（０−１）。J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンドEAST-Bで、磐田は目下４連敗中。勝点５で10チーム中８位だ。いわき戦の翌日、クラブのCRO（クラブ・リレーションズ・オフィサー）を務める山田大記