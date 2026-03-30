『25ans』の公式SNSが、目黒蓮の撮影舞台裏を収めた動画を公開した。ブルガリのアンバサダーを務める目黒が、撮影に臨む姿やインタビューを通して、ブランドの魅力と誌面への思いを語っている。 【動画】目黒蓮×ブルガリ『25ans』動画（全3本）／【写真】目黒蓮『25ans』表紙ビジュアル ■目黒蓮の『25ans』撮影舞台裏に密着 動画は、白いジャケット姿で横顔を見せる印象的なカットからスタート。その後もブ