3月第4週（3月23日～3月27日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 〇3月23日 ＳＯＭＰＯ円建て債券ファンド（限定追加型）２０２６－０３（円蔵２０２６－０３） 運用会社：ＳＯＭＰＯアセットマネジメント 〇3月24日 ひふみクロスオーバー年金 運用会社：レオス・キャピタルワークス 〇3月25日 たわらノーロードフォーカス米国超大型テ