山善 [東証Ｐ] が3月30日大引け後(18:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の100億円→125億円(前期は100億円)に25.0％上方修正し、一転して24.8％増益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の45.8億円→70.8億円(前年同期は65.2億円)に54.5％増額し、一転して8.6％増益計算になる。 株探ニュース 会社