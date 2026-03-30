フジテレビは30日、19時より『FNS新ドラマ大集合！国民が熱狂した伝説ドラマ名場面81連発！国民的ヒットの祭典』（後7：00）を放送する。90年代のトレンディドラマから、つい最近社会現象を巻き起こした話題作まで―。ドラマ好き300人が選んだフジテレビが誇る名作ドラマ81本の名場面、名ゼリフ、そして主題歌を、超貴重映像とともに一挙大放出する。【写真多数】あまりに豪華すぎ！フジドラマに出演する北村匠海＆高杉真宙＆佐