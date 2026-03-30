テレビアニメ『LIAR GAME（ライアーゲーム）』（4月6日放送）と、「激ムズすぎる！」と話題になった『サイゼリヤの間違い探し』などを手掛けたイラストレーター・THE ROCKET GOLD STARがコラボレーションしたことが発表された。【画像】激ムズすぎ！公開された『ライアーゲーム』間違い探しイラストTHE ROCKET GOLD STAR作品史上最大となる100個の嘘（間違い）が潜む「史上最高難易度の嘘(間違い)探し」が誕生。アニメ『LIAR G