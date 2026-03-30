中国のクルーズ船運航会社、アドラ・クルーズと、映画・映像制作など文化事業大手の長影グループが共同で主催する第1回「海上映画祭」テーマクルーズシーズンが3月29日に開幕しました。今回の「海上映画祭」でクルーズ客は、100本以上の映画の上映会、映画主題歌のメドレーコンサート、映画芸術展示会、没入型インタラクティブ体験など多彩なイベントを通じて、時代を超えたさまざまな映画文化を楽しむことができます。「海上映画