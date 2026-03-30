中国Nubia傘下のスマートフォンメーカー「REDMAGIC（レッドマジック）」は、ゲーミングスマートフォン「REDMAGIC 11 Air」を2026年4月3日午後0時から順次発売する。シリーズ初の冷却ファン搭載厚さ7.85ミリの薄型スケルトンデザインのボディに高速冷却ファン、7000mAhバッテリーを内蔵。クアルコムのフラッグシップ級SoC（システム・オン・チップ）「Snapdragon 8 Elite」を搭載し、様々なゲームシーンで高水準の処理能力を発揮す