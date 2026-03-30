7人組グループ・Hey! Say! JUMPの八乙女光、俳優の藤井直樹が30日、東京・新大久保の東京グローブ座で舞台『小さな神たちの祭り』の公開ゲネプロ＆取材会に参加した。【写真】カジュアルなファッションでにこやかな八乙女光東日本大震災で家族を失った青年が、喪失と向き合いながら、周囲との絆と家族愛の中で再び前へ踏み出していく姿を描く作品。昨年末に逝去した脚本家・内館牧子氏による同名小説を原作に、演出・鈴木裕美