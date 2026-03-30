テレビアニメ『日本三國』（4月放送）の追加キャストが発表され、堀内賢雄、梅田修一朗、咲野俊介、村瀬歩が出演する。また、エンディング・テーマはLeinaの「誓い」に決定し、主題歌を使用した第3弾予告が公開となった。【動画】豪華な追加キャスト！公開された『日本三國』予告映像■閉伊弥々吉役：堀内賢雄作品は重厚で、『何故人は戦わなくてはならないのか、、』深く考えさせられ、ドラマに引き込まれていきます。ワタシは