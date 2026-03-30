農林水産省と神奈川県の補助金を不正に申請しおよそ1億円をだましとったとして、製粉会社の代表ら2人が在宅起訴されました。横浜地検特別刑事部が詐欺の罪で在宅起訴したのは、製粉事業などを手がける「海楓社」の代表、小高務被告（60）と従業員の宮原一郎被告（70）です。横浜地検によりますと、2人は2024年、食品輸出のための設備投資を支援する神奈川県の補助金に不正に申請したほか、去年には米粉を使った商品開発を対象とし