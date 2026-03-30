テレビ朝日系の深夜バラエティーゾーン『バラバラ大作戦』内のチャレンジ枠『バラバラマンスリー』（月〜木深2：45）が、きょう30日からラインナップを一新。曜日ごとにタレントやアイドル、芸人が番組を盛り上げる。【写真】笑顔に癒される…！新企画のMCを務める松丸亮吾＆松田好花同枠では豪華出演者と若手クリエイターがタッグを組み、毎月、曜日ごとに新企画をトライアル形式で制作し、4週にわたって放送する。これまで