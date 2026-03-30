大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のNECレッドロケッツ川崎は30日、アウトサイドヒッターの佐藤淑乃（24）とオポジットの和田由紀子（24）の海外挑戦を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 筑波大学出身の佐藤は2023年にNEC川崎に内定。2024-25シーズンはルーキーながらSVリーグで日本人選手最多得点をマークし、最優秀新人賞とベストアウトサイドヒッターを受