セリエAのノヴァーラは30日、日本代表アウトサイドヒッターの石川真佑（25）ら7選手の退団を発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 2025-26シーズンのセリエA女子でレギュラーシーズン4位という成績を残したノヴァーラ。プレーオフへ進出したものの、準決勝でコネリアーノの敗れシーズンを終えていた。 2024年にフィレンツェからノヴァーラへと加入した石