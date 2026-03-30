東京グレートベアーズにとっては悔しい週末だった。28日（土）、29日と日本製鉄堺ブレイザーズを有明コロシアムに迎えて行われた連戦は、いずれもフルセット（2-3）の惜敗。チャンピオンシップ（CS）出場と、1回戦のホーム開催を目指す彼らにとっては後退と言わざるを得ない結果だった。 2025-26 大同生命SVリーグのレギュラーシーズンは残りがあと6試合。サントリーサンバ&